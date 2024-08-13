JackShaft — поставщик технологических решений, оборудования и материалов, квалифицированного сервиса для промышленных предприятий. Штат компании укомплектован российскими и китайскими отраслевыми специалистами, что позволяет быстро и качественно решать задачи наших клиентов. Мы не просто поставляем оборудование, мы подбираем, проектируем и реализуем оптимальное технологическое решение, путем применения высокопроизводительного и надежного оборудования, использования опыта и современных технологий ведущих китайских предприятий.

Миссия компании: способствовать развитию промышленных предприятий России и стран СНГ путем поставки на рынки этих стран современного энергоэффективного и надежного оборудования, качественных запчастей и комплектующих, внедрения передовых инновационных технологий, а также модернизации и повышения эффективности действующего оборудования.

Компания JackShaft предлагает сотрудничество в следующих сферах:

Промышленные нагревательные печи:

строительство «под ключ» промышленных нагревательных печей, работающих как на газу, так и на других видах топлива: проектирование, производство, поставка, монтаж, ПНР, гарантийные испытания и ввод в эксплуатацию.

реконструкцию и модернизацию промышленных нагревательных печей.

поставка ЗИП и комплектующих для основного и вспомогательного оборудования промышленных нагревательных печей.

Электрические машины

асинхронные электродвигатели высокого и низкого напряжения.

синхронные электродвигатели высокого напряжения.

электродвигатели постоянного тока.

электродвигатели, соответствующие стандартам ГОСТ Р, NEMA, DIN, IEC.

электродвигатели специального назначения и с повышенной степенью защиты.

электродвигатели большой мощности по индивидуальному заказу.

Энергетическое оборудование