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Промышленные
нагревательные печи
Расчёт, проектирование,
изготовление и монтаж
"под ключ"
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Промышленные
электродвигатели
Изготовление и поставка
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Поставка широкой линейки
современного оборудования
для энергетических
предприятий
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Оборудование для промышленных предприятий

JackShaft — поставщик технологических решений, оборудования и материалов, квалифицированного сервиса для промышленных предприятий. Штат компании укомплектован российскими и китайскими отраслевыми специалистами, что позволяет быстро и качественно решать задачи наших клиентов.  Мы не просто поставляем оборудование, мы подбираем, проектируем и реализуем оптимальное технологическое решение, путем применения высокопроизводительного и надежного оборудования, использования опыта и современных технологий ведущих китайских предприятий.

Миссия компании: способствовать развитию промышленных предприятий России и стран СНГ путем поставки на рынки этих стран современного энергоэффективного и надежного оборудования, качественных запчастей и комплектующих, внедрения передовых инновационных технологий, а также модернизации и повышения эффективности действующего оборудования.

Компания JackShaft предлагает сотрудничество в следующих сферах:

Оборудование для промышленных предприятий Промышленные нагревательные печи:

  • строительство «под ключ» промышленных нагревательных печей, работающих как на газу, так и на других видах топлива: проектирование, производство, поставка, монтаж, ПНР, гарантийные испытания и ввод в эксплуатацию.
  • реконструкцию и модернизацию промышленных нагревательных печей.
  • поставка ЗИП и комплектующих для основного и вспомогательного оборудования промышленных нагревательных печей.

Оборудование для промышленных предприятий Электрические машины

  • асинхронные электродвигатели высокого и низкого напряжения.
  • синхронные электродвигатели высокого напряжения.
  • электродвигатели постоянного тока.
  • электродвигатели, соответствующие стандартам ГОСТ Р, NEMA, DIN, IEC.
  • электродвигатели специального назначения и с повышенной степенью защиты.
  • электродвигатели большой мощности по индивидуальному заказу.

Оборудование для промышленных предприятий Энергетическое оборудование

  • изготовление, комплектация и поставка тепломеханического и электротехнического оборудования и систем для традиционных электростанций;
  • изготовление, комплектация и поставка оборудования и систем для коммунальных объектов и котельных;
  • изготовление, комплектация и поставка оборудования и систем для возобновляемой энергетики;
  • строительство новых объектов и реконструкция существующих.
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