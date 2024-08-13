нагревательные печи
изготовление и монтаж
"под ключ"
электродвигатели
электродвигателей
всех классов напряжения
и мощности
оборудование
современного оборудования
для энергетических
предприятий
Оборудование для промышленных предприятий
JackShaft — поставщик технологических решений, оборудования и материалов, квалифицированного сервиса для промышленных предприятий. Штат компании укомплектован российскими и китайскими отраслевыми специалистами, что позволяет быстро и качественно решать задачи наших клиентов. Мы не просто поставляем оборудование, мы подбираем, проектируем и реализуем оптимальное технологическое решение, путем применения высокопроизводительного и надежного оборудования, использования опыта и современных технологий ведущих китайских предприятий.
Миссия компании: способствовать развитию промышленных предприятий России и стран СНГ путем поставки на рынки этих стран современного энергоэффективного и надежного оборудования, качественных запчастей и комплектующих, внедрения передовых инновационных технологий, а также модернизации и повышения эффективности действующего оборудования.
Компания JackShaft предлагает сотрудничество в следующих сферах:
Промышленные нагревательные печи:
- строительство «под ключ» промышленных нагревательных печей, работающих как на газу, так и на других видах топлива: проектирование, производство, поставка, монтаж, ПНР, гарантийные испытания и ввод в эксплуатацию.
- реконструкцию и модернизацию промышленных нагревательных печей.
- поставка ЗИП и комплектующих для основного и вспомогательного оборудования промышленных нагревательных печей.
Электрические машины
- асинхронные электродвигатели высокого и низкого напряжения.
- синхронные электродвигатели высокого напряжения.
- электродвигатели постоянного тока.
- электродвигатели, соответствующие стандартам ГОСТ Р, NEMA, DIN, IEC.
- электродвигатели специального назначения и с повышенной степенью защиты.
- электродвигатели большой мощности по индивидуальному заказу.
Энергетическое оборудование
- изготовление, комплектация и поставка тепломеханического и электротехнического оборудования и систем для традиционных электростанций;
- изготовление, комплектация и поставка оборудования и систем для коммунальных объектов и котельных;
- изготовление, комплектация и поставка оборудования и систем для возобновляемой энергетики;
- строительство новых объектов и реконструкция существующих.